Правозащитники сообщили о 83 погибших в столкновениях в Мьянме за сутки

Число жертв столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме с начала февраля возросло до 701. За минувшие сутки погибли 83 человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.

"По состоянию на 10 апреля подтверждена смерть 701 человека от рук военной хунты", - говорится в записи, опубликованной в Facebook организации.

По данным ассоциации, 3 012 человек находятся под стражей, 63 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 656 демонстрантов.