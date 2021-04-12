Япония намерена ускорить вакцинацию граждан старше 65 лет
Правительство Японии намерено форсировать начавшуюся в понедельник вакцинацию 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Об этом заявил в понедельник в ходе дебатов в одной из комиссий нижней палаты парламента премьер-министр Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы заняты тем, чтобы завершить вакцинацию этой категории населения как можно скорее", - сказал он. Премьер сообщил, что в течение года правительство Японии получит примерно 140 млн доз препаратов, которые, как предполагается, дают иммунитет от нового коронавируса.
В понедельник вакцинация лиц старше 65 лет началась в 39 из 47 префектур Японии. Пункты для этого оборудованы, помимо госпиталей, в общественных залах и на стадионах.
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