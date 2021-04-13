В Таиланде пять человек погибли при возгорании двухэтажного автобуса
По меньшей мере пять человек, включая двух детей, погибли и 20 пострадали в результате возгорания двухэтажного автобуса в провинции Кхон Каен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации полиции, транспортное средство, в котором находились 33 пассажира и водитель, направлялось в Бангкок. Во время движения у автобуса лопнуло одно из задних колес, в результате чего произошло возгорание. Огонь быстро распространился на моторный отсек, и вскоре все транспортное средство было охвачено пламенем. Прибывшим на место пожарным потребовалось около 30 минут, чтобы справиться с огнем, который практически уничтожил автобус.
Все пострадавшие во время возгорания были отправлены в ближайшие больницы.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность, пролив кровь. Сегодня каждый должен считаться с нами
Президент Ильхам Алиев: В результате отстранения Гейдара Алиева от всех должностей армяне получили шанс и воспользовались им
Президент Ильхам Алиев: Наша Победа – это не только победа нашего народа, ею гордится весь тюркский мир
Президент Ильхам Алиев: Некоторым реваншистским силам в Армении следует знать, что железный кулак остается на месте
Президент Ильхам Алиев: Я говорил, что на наших землях никогда не может быть создано второе армянское государство
Президент Ильхам Алиев: В 2003 году отбросы тандема НФА-Мусават попытались совершить военный переворот, но не вышло
Президент Ильхам Алиев о тандеме Народный фронт-Мусават: Для того, чтобы спастись, они в то время вынуждены были обратиться к Гейдару Алиеву
Президент Ильхам Алиев: Министр обороны в то время обещал, что если Шуша будет сдана, то пустит себе пулю в лоб
Президент Ильхам Алиев: Тогдашний главарь хунты Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли
Армения продолжает свою агрессию, отказываясь предоставить карты минных полей – азербайджанский депутат
Мобрезерв Армении был совершенно не подготовлен, солдаты не проходили огневую подготовку – бывший секретарь Совбеза
Шедевры и новые образы. Ульвия Бабирли начала реализацию проекта, посвященного классической музыке (ВИДЕО, ФОТО)