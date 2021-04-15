Встреча Моди и Путина может состояться во втором полугодии
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, как ожидают в республике, может состояться во второй половине 2021 года. Об этом в четверг журналистам заявил посол Индии в России Венкатеш Варма, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Из-за пандемии коронавируса встреча перенесена на более позднее время. Она состоится во второй половине года. Даты пока нет", - сказал Варма.
В соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года лидеры двух стран встречаются ежегодно, но в прошлом году из-за эпидемической ситуации впервые за 20 лет встречу на высшем уровне провести не удалось.
Лента новостей
Грузино-литовское сотрудничество облегчает грузовые перевозки между Китаем и Европой – Минтранс Латвии
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается во всех сферах – спикер Милли Меджлиса (ФОТО)
Россия готова оказать всяческое содействие процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией – МИД
Испанские компании проявляют интерес к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана
Турция оказала Азербайджану неоценимую поддержку в информационной войне с Арменией - Севиль Микаилова
Зачем Армения разрушила Агдам, если считала его своей территорией – глава комиссии сената Италии (ФОТО)