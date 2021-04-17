При взрыве на химзаводе в Китае погибли два человека

Другие страны 17 апреля 2021 13:52 (UTC+04:00)
При взрыве на химзаводе в Китае погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, еще трое пропали без вести в результате взрыва на химическом заводе в городе Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, взрыв произошел в субботу в 08:36 по местному времени.

В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные службы. Причина взрыва устанавливается, ведется следствие.

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