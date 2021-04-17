Число погибших в столкновениях в Мьянме достигло 730

Другие страны 17 апреля 2021 20:16 (UTC+04:00)
Число погибших в столкновениях в Мьянме достигло 730

Число жертв столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме, происходящих с начала февраля, возросло до 730. Об этом сообщила в субботу Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 17 апреля подтверждена смерть 730 человек от рук военной хунты", - говорится в сообщении. Ранее ассоциация сообщала о 728 погибших.

По данным ассоциации, 3 152 человека находятся под стражей, из которых 75 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 871 демонстранта, из которых 20 приговорены к смерти и 14 - к трем годам лишения свободы.

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