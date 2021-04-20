В Канаде заявили, что дефицит бюджета страны на 2021-2022 годы составит более $123 млрд

Дефицит бюджета Канады на 2021-2022 финансовый год составит 154,7 млрд канадских долларов ($123,5 млрд). Об этом в понедельник заявила глава канадского министерства финансов Христя Фриланд, представляя проект бюджета страны в национальном парламенте. Ее выступление транслировали канадские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этот бюджет должен завершить борьбу с пандемией COVID-19. Он призван оздоровить экономику, пострадавшую от рецессии, вызванной пандемией нового коронавируса, создать новые рабочие места и способствовать процветанию канадцев в ближайшие десятилетия", - пояснила министр.

Фриланд напомнила, что в прошлом году из-за пандемии правительство так и не приняло бюджет. При этом, по подсчетам специалистов, Канада потратила за прошедший фискальный год (закончился 1 апреля) 354,2 млрд канадских долларов ($282,9 млрд). Согласно расчетам Минфина, в 2022-2023 годах дефицит бюджета должен снизиться до 60 млрд канадских долларов ($47,93 млрд), а в 2025-2026 годах - до 30 млрд канадских долларов ($23,96 млрд).