В больнице в Индии произошел пожар
По меньшей мере 13 пациентов реанимации погибли в результате пожара, вспыхнувшего в больнице индийского штата Махараштра. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство ANI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, возгорание произошло в больнице, где проходили лечение люди с коронавирусной инфекцией. Остальные пациенты были переведены в близлежащие медицинские учреждения.
Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы потушить огонь. Причины случившегося выясняются.
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