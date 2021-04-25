В Индонезии обнаружили пропавшую подлодку

Поисковики обнаружили на дне возле острова Бали обломки пропавшей в Балийском море подводной лодки Nanggala, на борту которой находились 53 человека. Об этом в воскресенье журналистам сообщили главком Вооруженных сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто и начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"53 человека на борту KRI Nanggala-402 погибли", - приводит слова Тчахджанто информационный портал Kompas.

По данным издания Detik, поисковая группа обнаружила три части затонувшей подлодки. "KRI Nanggala распалась на три части", - подтвердил Маргоно.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил об остановке попыток спасти моряков с судна Nanggala и объявил подлодку погибшей.