В Индонезии обнаружили пропавшую подлодку
Поисковики обнаружили на дне возле острова Бали обломки пропавшей в Балийском море подводной лодки Nanggala, на борту которой находились 53 человека. Об этом в воскресенье журналистам сообщили главком Вооруженных сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто и начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"53 человека на борту KRI Nanggala-402 погибли", - приводит слова Тчахджанто информационный портал Kompas.
По данным издания Detik, поисковая группа обнаружила три части затонувшей подлодки. "KRI Nanggala распалась на три части", - подтвердил Маргоно.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил об остановке попыток спасти моряков с судна Nanggala и объявил подлодку погибшей.
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