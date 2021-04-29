Законодатели штата Айдахо приняли законопроект об уничтожении 90% популяции волков
Палата Представителей штата Айдахо проголосовала в поддержку законопроекта, позволяющего властям уничтожить до 90% всей популяции волков в штате, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эту меру поддерживают фермеры и заводчики крупного рогатого скота.
Группы охраны дикой природы обратились к губернатору штата Брэду Литтлу с просьбой наложить вето на законопроект. Они подчеркивают, что в случае его принятия миллионы долларов из государственного бюджета уйдут на уничтожение волков, а вид может вновь оказаться на грани исчезновения.
Отмечается, что губернатор пока не сообщил, поддерживает ли он такие шаги. Агентство уточняет, что если Литтл не подпишет или не отклонит законопроект в течение шести дней, то он вступит в силу.
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