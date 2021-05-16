В Индонезии ищут девять человек после опрокидывания лодки
Лодка с 20 пассажирами перевернулась на водохранилище Кедунг Омбо в Индонезии, поиски девяти человек продолжаются. Об этом сообщает в субботу агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, 11 пассажиров были спасены. Глава местной поисково-спасательной службы сообщил, что на поиски пропавших направлена команда ныряльщиков. "Мы собираемся сформировать команду водолазов для поиска пострадавших в районе крушения", - приводит его слова агентство Antara.
Как сообщают местные власти, лодка перевернулась в тот момент, когда люди в ней делали селфи.
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