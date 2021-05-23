Жителей Гомы в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго

Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) начало выполнение плана по эвакуации жителей города Гома, расположенного рядом с извергающимся вулканом Ньирагонго. Об этом сообщил в субботу его официальный представитель Патрик Муяйя на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Был активирован план эвакуации [населения] из города Гома", - написал он.

Муяйя добавил, что правительство обсуждает принятие неотложных мер в связи с извержением вулкана.