Жителей Гомы в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) начало выполнение плана по эвакуации жителей города Гома, расположенного рядом с извергающимся вулканом Ньирагонго. Об этом сообщил в субботу его официальный представитель Патрик Муяйя на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Был активирован план эвакуации [населения] из города Гома", - написал он.
Муяйя добавил, что правительство обсуждает принятие неотложных мер в связи с извержением вулкана.
Лента новостей
Новая информационная стратегия Президента Азербайджана помогает эффективно доносить позицию страны до международного сообщества
Впечатления от Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку замечательные - украинский спортсмен
IATA призывает страны смягчить правила пересечения границ в краткосрочной и среднесрочной перспективах
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО)
Очень обрадовалась выходу в финал Всемирных соревнований по аэробной гимнастике – азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова
Всемирные соревнования по аэробной гимнастике в Баку прекрасно организованы – спортсмен из Индонезии
Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп в возрастной категории 15-17 лет
На кого ставят букмекеры в финале "Евровидения 2021"? Просмотр видео Самиры Эфенди более 4 млн. (ВИДЕО)
Азербайджанская гимнастка Марьям Топчубашова вышла в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку
Внук Таира Салахова о своем прославленном деде: Он был крепостью, которую никто и никогда не мог захватить и удержать
В арабских СМИ опубликована статья Кёнуль Нуруллаевой о восстановлении исламского наследия в Карабахе (ФОТО)
Делегация американского Caspian Policy Center ознакомилась с последствиями армянского вандализма в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО)
Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Британией будет способствовать углублению их стратегического партнерства