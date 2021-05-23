Во время горного марафона на северо-западе Китая погибли не менее 16 человек
По меньшей мере 16 человек погибли и пятеро пропали без вести во время ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу в Китае. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, забег по пересеченной горной местности на 100 км начался утром в субботу недалеко от города Байинь. Во время него произошло резкое ухудшение погоды, подробности не уточняются. Спасательные бригады в 03:00 подтвердили гибель 16 человек, поиск пяти пропавших участников марафона продолжается.
Забег был приостановлен.
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