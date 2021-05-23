В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье в Тихом океане к югу-востоку от Филиппин, в районе островов Талауд (Индонезия). Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 265 км к юго-востоку от города Мати на Филиппинах (население около 105 тыс. человек) в провинции Восточный Давао. Очаг землетрясения залегал на глубине 118 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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