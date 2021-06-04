Поезд сбил рабочих железной дороги в Китае

По меньшей мере девять человек погибли при наезде поезда на рабочих железной дороги в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в пятницу в 05:19 по местному времени (01:19 GMT+4) на территории городского округа Цзиньчан, когда следующий из Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район) в Ханчжоу (провинция Чжэцзян) поезд № к596 наехал на рабочих, проводивших строительные работы на железнодорожных путях. Других деталей пока не приводится.

На месте ведутся спасательные работы, причины инцидента устанавливаются, ведется следствие.