Поезд сбил рабочих железной дороги в Китае
По меньшей мере девять человек погибли при наезде поезда на рабочих железной дороги в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел в пятницу в 05:19 по местному времени (01:19 GMT+4) на территории городского округа Цзиньчан, когда следующий из Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район) в Ханчжоу (провинция Чжэцзян) поезд № к596 наехал на рабочих, проводивших строительные работы на железнодорожных путях. Других деталей пока не приводится.
На месте ведутся спасательные работы, причины инцидента устанавливаются, ведется следствие.
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