При обрушении здания в Мумбаи погибли не менее 11 человек
По меньшей мере 11 человек погибли, еще семь получили серьезные ранения в среду вечером в результате обрушения четырехэтажного здания в индийском городе Мумбаи. Об этом сообщил журнал India Today, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, на момент обрушения в доме находилось большое количество людей, в том числе дети. Спасателям удалось вытащить из-под завалов 15 человек, расчистка продолжается.
Как сообщил журналу представитель местных властей, причиной случившегося могли стать проливные дожди.
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