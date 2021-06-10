При обрушении здания в Мумбаи погибли не менее 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли, еще семь получили серьезные ранения в среду вечером в результате обрушения четырехэтажного здания в индийском городе Мумбаи. Об этом сообщил журнал India Today, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на момент обрушения в доме находилось большое количество людей, в том числе дети. Спасателям удалось вытащить из-под завалов 15 человек, расчистка продолжается.

Как сообщил журналу представитель местных властей, причиной случившегося могли стать проливные дожди.