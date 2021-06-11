Оказание давления на Китай станет ключевой темой в международной повестке саммита G7

Главной темой международной повестки саммита Группы семи, который будет проходить в Великобритании с 11 по 13 июня, станет Китай, а также вопросы, связанные с оказанием давления на эту страну. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CBC.

Лидеры "семерки" планируют обсудить международную повестку в субботу. По данным источника CBC, "доминирующим" на ней станет вопрос о том, как страны G7 должны выстраивать свои отношения с Китаем, в том числе оказывая давление на азиатскую страну.

Группа семи намерена выработать единый подход к Пекину из-за его, как считают в G7, агрессивной политики, а также нарушений прав человека.