Около 500 тыс. человек в Пуэрто-Рико остались без света из-за аварии на электростанции
Массовые отключения электричества произошли на территории Пуэрто-Рико из-за пожара на распределительной подстанции Монасильос в окрестностях столицы острова города Сан-Хуан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, на своем сайте сообщает телеканал Telemundo.
Отмечается, что в зоне отключения проживают около полумиллиона человек. В настоящий момент пожарные занимаются тушением пожара, власти ведут расследование причин инцидента.
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