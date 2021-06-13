В индийском Дели с 14 июня открываются рестораны и магазины

Другие страны 13 июня 2021 12:49 (UTC+04:00)
В индийском Дели с 14 июня открываются рестораны и магазины

Власти индийского национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, объявили об очередном ослаблении ограничений, введенных из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщил в воскресенье главный министр Дели Арвинд Кеджривал, с 14 июня открываются все магазины и торговые центры, а также рестораны и кафе, которые будут работать с некоторыми ограничениями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После того как коронавирусная инфекция оказалась под контролем, Дели постепенно открывается. Завтра после 5 часов утра ограничения для магазинов, торговых центров и ресторанов будут сняты, поскольку число случаев заболевания COVID-19 в столице снизилось до двухмесячного минимума. Магазины будут открыты все семь дней недели вместо нынешней системы чет-нечет. Рестораны будут открыты, но с 50-процентной заполняемостью", - сказал Кеджривал, выступление которого транслировали местные телеканалы.

Он подчеркнул, что это будет пробное смягчение режима ограничений на одну неделю. По его словам, если заболеваемость COVID-19 начнет расти, то вновь будут введены строгие меры. "При этом все школы и другие учебные заведения в Дели останутся закрытыми", - добавил глава столичного правительства.

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