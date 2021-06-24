Умер бывший президент Филиппин Бенигно Акино

Бывший президент Филиппин Бенигно Акино, страдавший от различных заболеваний, умер в возрасте 61 года. Об этом в четверг медиагруппе ABS-CBN сообщил член семьи бывшего филиппинского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, Бенигно Акино был госпитализирован в одну из больниц Кесон-Сити по неизвестной причине утром в четверг. Согласно данным Manila Bulletin, он умер от сердечной недостаточности. Отмечается, что Акино боролся с раком легких и прошел диализ из-за болезни почек. Кроме того, ему сделали ангиопластику.

Акино, являвшийся единственным сыном покойного сенатора Бенигно Акино-младшего и экс-лидера Филиппин Корасон Акино (с 1986 по 1992 год), занимал пост президента с 2010 по 2016 год. После окончания президентства он находился вне поля зрения общественности и в основном хранил молчание. За время пребывания в должности он обеспечил среднегодовой экономический рост чуть более 6%, самый высокий показатель с 1970-х годов.

Официального заявления властей республики в связи со смертью предшественника действующего президента Родриго Дутерте пока не было. Между тем ряд политиков, в том числе министр иностранных дел Теодоро Локсин, уже выразил соболезнования.