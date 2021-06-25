Акционеры Toshiba отказались переизбирать главу совета директоров

Другие страны 25 июня 2021 15:22 (UTC+04:00)
Акционеры Toshiba отказались переизбирать главу совета директоров

Акционеры японской корпорации Toshiba на прошедшем в пятницу ежегодном собрании проголосовали против переизбрания главы совета директоров компании Осаму Нагаямы. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это решение связано с результатом расследования, проведенного юристами со стороны по заказу держателей акций. По его итогам было установлено, что перед прошлогодним подобным собранием менеджмент корпорации пытался разработать меры, которые ограничили бы право иностранных акционеров участвовать в голосовании и выносить на рассмотрение свои предложения. Таким образом, держатели акций фактически выразили недоверие руководству Toshiba.

Ранее вокруг Toshiba разгорелся другой скандал, вызванный попыткой британского инвестиционного фонда CVC Capital Partners купить эту компанию. В результате 14 апреля свой пост покинул президент корпорации Нобуаки Куруматани, который, по мнению акционеров, преследовал корыстные интересы, пытаясь осуществить эту сделку.

В последние годы Toshiba переживает кризис, связанный, в частности, с разразившимся в 2015 году крупным скандалом из-за подделки ее финансовой отчетности, а также с серьезными убытками, которые она понесла в 2017 года из-за банкротства американского подразделения.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Налог на недвижимость: платить или нет?
Налог на недвижимость: платить или нет?
Как получить разрешение на временное проживание?
Как получить разрешение на временное проживание?
Как и кому платить квартплату?
Как и кому платить квартплату?
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Эксперт назвал главных конкурентов электрокаров Транспорт 16:33
Личный состав Минобороны Азербайджана посетил Вторую Аллею почетного захоронения (ФОТО) Общество 16:33
В Дашогузском регионе Туркменистана возводится первый частный холодильный склад по хранению сельхозпродукции Бизнес 16:30
Узбекистан усиливает карантинные ограничения Узбекистан 16:29
ГПС Азербайджана и SOCAR распространили совместную информацию о незаконной ловле рыбы на Нефтяных Камнях Общество 16:25
В Грузии планомерно реализуется политика развития сёл и сельского хозяйства Бизнес 16:25
Состоялась презентация павильона Азербайджана на всемирной выставке Expo 2020 Dubai (ФОТО) Общество 16:23
Рябков: Договоренность по ядерной сделке с Ираном находится "в пределах досягаемости" Ядерная программа 16:22
Из Турции впервые в Азербайджан – названы номинанты на "Золотую пальмовую ветвь" (ФОТО) Социум 16:17
Пресечен ввоз из Ирана в Азербайджан около 70 кг наркотиков (ФОТО) Происшествия 16:06
В Баку и Абшеронском районе пройдут сельскохозяйственные ярмарки (ФОТО) Экономика 16:04
Грузия увеличивает производство стекла и пластика Финансы 15:55
"Сирийские арабские авиалинии" возобновят полеты в Абу-Даби с 30 июня Арабские страны 15:45
Новому аэропорту Туркменистана выдан сертификат соответствия международным стандартам Строительство 15:43
Седовласый Эльчин Азизов влюбил в себя юную красавицу из рода Кочубеев (ФОТО/ВИДЕО) Культура 15:41
Узбекско-корейское СП закупит электротехнические изделия Тендеры 15:37
США заявили, что не будут принимать решений по контролю над вооружениями без участия ЕС США 15:37
Евразийский банк развития выступил организатором размещения суверенных облигаций Казахстана Казахстан 15:29
В Азербайджане незначительно вырос объем проблемных кредитов Финансы 15:29
ЕАБР поддержит госпрограмму Казахстана по обеспечению населения доступным жильем Финансы 15:27
В Азербайджане обсудили перспективы производства сыпучих строительных материалов Экономика 15:27
Около 70% жителей ФРГ не исключают начала четвертой волны пандемии Европа 15:25
В Лебапском регионе Туркменистана приступили к переработке урожая коконов шелкопряда Бизнес 15:24
Израильтян вновь обязали носить маски в помещениях через 10 дней после отмены меры Израиль 15:22
Акционеры Toshiba отказались переизбирать главу совета директоров Другие страны 15:22
Канал «Стамбул»: еще один шаг Турции к триумфу Турция 15:22
Азербайджан и Турция вступят в противоборство в киберспорте Спорт 15:17
США импортировали из Турции химпродукцию на сумму свыше $400 млн Бизнес 15:15
Турция почти на 60% увеличила экспорт автомобилей во Францию Транспорт 15:10
В Азербайджане расширен список заболеваний для назначения инвалидности – глава парламентского комитета Общество 15:07
Азербайджан за 5 месяцев сократил экспорт нефти Энергетика 15:02
Названы данные по добыче газа на АЧГ и "Шах Дениз" Энергетика 15:02
Свыше 200 инвестпроектов будет реализовано в деловом центре Казахстана Казахстан 15:00
В Азербайджане сокращается долларизация по банковским вкладам населения Финансы 14:56
ВБ и IFC работают с Азербайджаном над проектированием хорошо функционирующего оптового рынка электроэнергии (Эксклюзив) Энергетика 14:26
Код в массы: летнюю конференцию KasperskyOS Night откроет Евгений Касперский ИКТ 14:24
Президент Ильхам Алиев принял глав МИД Румынии, Австрии, Литвы и делегацию ЕС (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:18
В Азербайджане продолжается вакцинация журналистов от COVID-19 Общество 14:09
В Азербайджане предложено увеличить размер некоторых штрафов Общество 14:04
Глава МИД Азербайджана обменялся мнениями с коллегами из Австрии, Литвы и Румынии Политика 13:59
Духовный лидер Ирана получил первую дозу иранской вакцины Политика 13:54
IFC и ВБ могут сотрудничать с Азербайджаном в реализации первых морских ветроэнергетических проектов (Эксклюзив) Энергетика 13:52
Назван объем перевалки грузов турецким портом Гюллюк Транспорт 13:48
14 армянских террористов в Азербайджане могут приговорить к 20 годам тюрьмы или к пожизненному заключению (ФОТО) Политика 13:41
Руководство минобороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО) Политика 13:35
Туркменистан импортировал из Турции зерновые на сумму около $9 млн Бизнес 13:28
В Азербайджане назван объем добычи нефти с АЧГ и "Шах-Дениз" Энергетика 13:25
Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла Общество 13:14
Узбекско-корейское СП объявило тендер на приобретение запчастей для масляных уплотнений Тендеры 13:07
Порты Турции перевалили свыше 5 млн тонн химпродуктов Транспорт 13:05
ОАЭ объявили о 2 161 новом случае заболевания COVID-19 Арабские страны 12:59
Назван объем экспорта азербайджанской нефти в Турцию Энергетика 12:56
Стали известны результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии минобразования Азербайджана Общество 12:54
SOCAR готова помочь Турции в разработке месторождений Черного моря Энергетика 12:51
В Кыргызстане у 71,2% населения имеются антитела к COVID-19 Кыргызстан 12:51
Германия увеличила импорт химпродукции из Турции более чем на треть Турция 12:47
Россельхознадзор разрешил поставки кормовых добавок некоторым компаниям ФРГ и Нидерландов Россия 12:45
Стало известно имя знаменосца азербайджанской сборной на Олимпиаде в Токио Общество 12:42
В России зарегистрировали 601 смерть из-за коронавируса за сутки Россия 12:41
В Туркменистане сообщили о готовности к дальнейшему сотрудничеству с японскими предприятиями Бизнес 12:40
Назван объем экспорта азербайджанской нефти в Украину Энергетика 12:36
В этом году азербайджанский народ отпразднует День Вооруженных сил с большой радостью и гордостью – Сахиба Гафарова Политика 12:34
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено более 200 зараженных Израиль 12:30
В БТА рассказали, будут ли работать автобусы в Баку 28 июня Общество 12:29
SOCAR Turkey о планах по первичному публичному размещению акций Энергетика 12:27
Освобожденное село Шахвелли Джебраильского района (ВИДЕО) Политика 12:27
О Карабахе с любовью – в унисон с тюркским миром (ФОТО) Культура 12:19
Повышены должностные оклады военных, служащих на освобожденных территориях Азербайджана - Распоряжение Политика 12:14
Жителям Китая сделали свыше 1,1 млрд прививок от коронавируса с начала вакцинации Другие страны 12:03
Парламент Азербайджана принял законопроект об энергоэффективности во втором чтении Энергетика 11:59
Началось внеочередное заседание парламента Азербайджана Политика 11:50
Enter Engineering, Уралмаш построят обогатительный завод в Узбекистане Узбекистан 11:47
Азербайджанская нефть незначительно подешевела Энергетика 11:44
В Грузии названа дата выборов в органы местного самоуправления Грузия 11:40
Британский регулятор проверит меры Amazon и Google по борьбе с фальшивыми отзывами Европа 11:34
В Азербайджане вырос спрос на песок и гравий Бизнес 11:33
США обсудили с РФ перспективы расширения ядерной сделки с Ираном Ядерная программа 10:44
В Грузии обсудили инвествозможности в ряде сфер с Rothschild & Co. Бизнес 10:42
Очередной международный успех проекта Azercell #QadınDediyin Экономика 10:41
В Румынии насчитывается самое большое в ЕС число ДТП со смертельным исходом Европа 10:38
Цены на нефть немного растут на оптимизме по спросу Энергетика 10:27
«Махтумкули Фраги - поэт человеческой души» Туркменистан 10:20
Украина готова подключиться к восстановлению освобожденных территорий Азербайджана Экономика 10:10
В Кыргызстане проведут исследование по оценке коллективного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 Кыргызстан 10:08
Руководители театров Азербайджана обсудили реформы в сфере искусства (ФОТО) Социум 10:02
Госконцерн в Туркменистане переобъявил тендер на закупку химреагентов Тендеры 09:55
Азербайджан и Туркменистан разрабатывают проект соглашения по месторождению «Достлуг» Энергетика 09:50
Главы МИД Австрии, Литвы и Румынии прибыли Азербайджан (ФОТО) Политика 09:44
В Узбекистане увеличился объем реализованной цементной продукции Узбекистан 09:40
Байден объявил о режиме ЧС во Флориде после обрушения здания США 09:40
Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявил тендер Тендеры 09:36
Отменен еще один авиарейс из России в Азербайджан Транспорт 09:25
Израиль увеличил в полтора раза, до 16,5 км, зону рыболовства у берегов Газы Израиль 09:24
Panasonic продал свою долю в Tesla Бизнес 08:55
Супруга президента Парагвая вылетит в США, где после обрушения здания пропали ее родные США 08:54
В Сиднее объявили локдаун Другие страны 08:39
На освобожденных территориях Азербайджана планируются проекты в области микрофинансирования Бизнес 08:23
Проекты экологии на Хайнане станут ключевой статьей центрального бюджета КНР Финансы 08:23
В правительстве Гонконга готовятся кадровые перестановки Другие страны 08:06
Зидан мечтает стать главным тренером сборной Франции по футболу Путешествия 07:49
Все новости