Акционеры Toshiba отказались переизбирать главу совета директоров

Акционеры японской корпорации Toshiba на прошедшем в пятницу ежегодном собрании проголосовали против переизбрания главы совета директоров компании Осаму Нагаямы. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это решение связано с результатом расследования, проведенного юристами со стороны по заказу держателей акций. По его итогам было установлено, что перед прошлогодним подобным собранием менеджмент корпорации пытался разработать меры, которые ограничили бы право иностранных акционеров участвовать в голосовании и выносить на рассмотрение свои предложения. Таким образом, держатели акций фактически выразили недоверие руководству Toshiba.

Ранее вокруг Toshiba разгорелся другой скандал, вызванный попыткой британского инвестиционного фонда CVC Capital Partners купить эту компанию. В результате 14 апреля свой пост покинул президент корпорации Нобуаки Куруматани, который, по мнению акционеров, преследовал корыстные интересы, пытаясь осуществить эту сделку.

В последние годы Toshiba переживает кризис, связанный, в частности, с разразившимся в 2015 году крупным скандалом из-за подделки ее финансовой отчетности, а также с серьезными убытками, которые она понесла в 2017 года из-за банкротства американского подразделения.