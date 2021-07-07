Доминикана проверяет сведения о бегстве убийц президента Гаити на свою территорию

Руководство Доминиканской Республики проводит проверку информации о возможном бегстве убийц президента Гаити Жовенеля Моиза на свою территорию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, группа может состоять из четырех граждан Колумбии и трех граждан Венесуэлы.