На Тайване произошла серия землетрясений магнитудой до 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Тайваня, где за последние сутки наблюдается повышенная сейсмическая активность. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила сейсмослужба этого китайского острова.

Эпицентр подземных толчков находился на береговой линии в 11,4 км от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 9,6 км.

Накануне вечером в том же районе произошло землетрясение аналогичной силы. С тех пор там было зарегистрировано около десятка подземных толчков меньшей магнитуды. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.