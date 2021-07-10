Премьер-министр Алжира заразился коронавирусом

Премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман заразился коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил портал An-Nahar.

По его данным, глава алжирского правительства отправится на карантин, однако намерен продолжить работу в дистанционном формате.