Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина со столетием Коммунистической партии

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), председателю КНР Си Цзиньпину по случаю столетия создания партии. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По случаю столетия основания Коммунистической партии Китая я передаю теплые поздравления всем членам Трудовой партии Кореи и корейскому народу, а также товарищу Си Цзиньпину <...>, всем членам Коммунистической партии Китая и братскому китайскому народу", - цитирует агентство поздравление Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер отметил, что основание КПК стало событием эпохального значения для судьбы Китая.

Ким Чен Ын пожелал председателю КНР здоровья и успехов, а народу Китая - счастья и процветания под руководством Коммунистической партии.