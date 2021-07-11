Австралия вывела свой воинский контингент из Афганистана

Все австралийские военнослужащие покинули Афганистан. Об этом в воскресенье сообщил глава оборонного ведомства страны Питер Даттон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министр обороны отметил, за прошедшие 20 лет в военной кампании в Афганистане принимали участие более 39 тыс. австралийских военнослужащих, однако в последние годы контингент был сокращено с 1,5 тыс. солдат и офицеров до 80 человек.

Даттон также подчеркнул, что и после вывода своих сил из страны Австралия останется союзником Афганистана в борьбе с терроризмом.