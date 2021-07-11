Афганская армия активировала новую систему ПВО в аэропорту Кабула

Новая система противовоздушной обороны активирована в аэропорту столицы Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель управления безопасности Афганистана Аджмал Омар Шинвари.

"Могу сообщить, что новая система ПВО [в аэропорту Кабула] была активирована минувшей ночью", - отметил Шинвари, слова которого привел афганский телеканал​​​​​​​ Ariana News. Он подчеркнул, что "система была предоставлена иностранным государством". По утверждению Шинвари, активированная система ПВО "доказала свою эффективность в противодействии ракетам и другим снарядам".

Минувшим днем афганские министерства обороны и внутренних дел выступили с заявлением, в котором анонсировали, что новая систем ПВО в кабульском аэропорту будет введена в действие в 2 часа утра в воскресенье. МО и МВД Афганистана не предоставили никаких дополнительных сведений ни о самой системе, ни о стране, поставившей ее в Афганистан.