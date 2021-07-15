В Эквадоре вводят режим ЧП после обнаружения штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс"

Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) и комендантский час в крупнейшем городе страны Гуаякиле и провинции Эль-Оро, где ранее были подтверждены первые случаи заражения штаммами коронавируса "дельта" и "дельта плюс". Об этом сообщает в среду газета Universal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ограничительные меры, принятые по ходатайству комитета по противодействию распространению инфекции, начнут действовать с 20:00 14 июля и продлятся до 28 июля. В Эль-Оро общественный транспорт сможет перевозить не более 30% допустимого количества пассажиров, частные предприятия и учреждения госсектора перейдут на удаленный режим работы, торговые точки должны вчетверо сократить количество посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении. Ограничивается транспортное сообщение с другими регионами страны, в будние дни комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00, в выходные - с 18:00 до 06:00.

В Гуаякиле вдвое сокращено допустимое число пассажиров общественного транспорта, общественные места в помещениях могут принимать не более 50% посетителей, на свежем воздухе - не более 75%.