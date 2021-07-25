В Никарагуа задержали кандидата в президенты по обвинению в государственной измене

Полиция Никарагуа задержала оппозиционного политика Ноэля Хосе Видаурре, собиравшегося принять участие в выборах президента, по обвинению в государственной измене. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

"Сегодня, в субботу, 24 июля 2021 года, национальная полиция начала расследование в отношении Ноэля Хосе Видаурре и [политолога] Хаиме Хосе Арельяно в связи с совершением действий, которые ставят под угрозу независимость, суверенитет, самоопределение [Никарагуа], а также подстрекательством к иностранному вмешательству во внутренние дела, обращением за военной интервенцией, получением финансирования от иностранных государств для проведения террористических актов и дестабилизации ситуации <...>," - говорится в сообщении.

"Оба находятся под стражей у себя дома", - сообщили в полиции.