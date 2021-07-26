Hовый раунд переговоров правительства Афганистана и талибов может пройти в августе
Новый раунд переговоров о мирном урегулировании ситуации в Афганистане между правительством в Кабуле и представителями радикального движения Талибан может пройти в начале августа. Об этом сообщает в понедельник телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По сведениям его источника, в рамках диалога планируется согласование базовых принципов для проведения мирных переговоров между сторонами, поскольку полный вывод военных сил США из Афганистана может быть завершен до конца августа.
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