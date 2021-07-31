Ракета Arianе 5 с двумя телекоммуникационными спутниками стартовала с космодрома в Куру

Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 стартовала в пятницу с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Прямую трансляцию запуска ведет на своем сайте компания-оператор Arianespace, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ракете предстоит вывести на геостационарную орбиту два коммерческих аппарата - бразильский телекоммуникационный спутник Star One D2 и французский экспериментальный телекоммуникационный спутник Eutelsat Quantum. Аппараты запущены для крупнейшего оператора в Бразилии и Латинской Америке Embratel и для европейского оператора спутниковой связи Eutelsat соответственно. Как напомнили в Arianespace, компания ранее уже вывела на орбиту 11 спутников для Embratel и 35 спутников для Eutelsat.

В Arianespace отметили, что "Star One D2 позволит расширить широкополосное покрытие в регионах Центральной и Южной Америки, а также предоставить доступ малообеспеченным слоям населения к интернету". Спутник, созданный на производственной площадке компании Maxar в Пало-Альто (штат Калифорния), должен "улучшить доступ к услугам платного телевидения, сотовой связи, интернета для корпоративных клиентов и государственных структур", добавили в Arianespace.

Eutelsat Quantum был разработан в рамках партнерства Европейского космического агентства (ЕКА), оператора Eutelsat и европейской авиационно-космической корпорации Airbus Defence and Space. Спутник, как отметили в Arianespace, можно перепрограммировать после пуска. "Eutelsat Quantum станет первым в мире универсальным спутником, который будет постоянно адаптироваться к новым требованиям", - подчеркнули в компании. Ожидаемый срок службы космического аппарата - 15 лет.

Это шестой по счету запуск, проведенный Arianespace в этом году.