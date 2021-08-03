Даниэль Ортега будет баллотироваться в президенты Никарагуа на очередной срок
Президент Никарагуа Даниэль Ортега утвержден кандидатом на выборах главы государства от "Сандинистского фронта национального освобождения", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Единогласно были одобрены кандидаты на всеобщих выборах президента Никарагуа в 2021 году от "Сандинистского фронта национального освобождения" и объединенного альянса "Никарагуа торжествует" - командующий Даниэль Ортега Сааведра и Росарио Мурильо", - говорится в сообщении. Супруга Ортеги Мурильо будет баллотироваться на пост вице-президента, который она занимает в настоящее время.
Ранее в Никарагуа были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые собирались претендовать на высший государственный пост. Среди них - дочь бывшего главы государства Кристиана Чаморро, которая, согласно результатам опросов, могла стать фаворитом предвыборной гонки.
Впервые Ортега, один из лидеров вооруженной борьбы против диктатуры Анастасио Сомосы, стал президентом Никарагуа в 1985 году. Спустя пять лет ему не удалось переизбраться. Он вновь возглавил страну в 2007 году. Под его руководством Никарагуа удалось преодолеть последствия глобального экономического кризиса 2008-2009 годов и снизить уровень бедности с 42,5% до 29,6% в течение 2009-2014 годов.
На выборах в ноябре 2016 года Ортегу поддержали более 72% избирателей, принявших участие в голосовании.