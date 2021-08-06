В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине осуществленной США атомной бомбардировки Хиросимы, состоятся сегодня Японии.

Ровно в 08:15 по местному времени (03:15 GMT+4) - точно в момент взрыва бомбы в 1945 году - по всей стране объявят минуту молчания, отсчет которой обычно ведется ударами колокола. Затем в Парке мира в Хиросиме пройдет выступление мэра города Кадзуми Мацуи и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги.

Администрация Хиросимы заранее не уточнила, сколько представителей иностранных государств смогут посетить памятные мероприятия.