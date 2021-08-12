Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Афганистане

Другие страны 12 августа 2021 23:00 (UTC+04:00)
Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш глубоко обеспокоен развитием событий в Афганистане, боями в Герате и Кандагаре. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен развитием событий в Афганистане, включая последние бои в Герате и Кандагаре. Мы особенно обеспокоены тем, что бои переходят в городские районы, что потенциально несет ущерб для гражданских лиц", - сказал он.

"Мы надеемся, что консультации в Дохе на этой неделе между представителями властей Афганистана и движением "Талибан", а также с участием региональных и международных эмиссаров восстановят путь к переговорному решению конфликта, - отметил Дюжаррик. - ООН готова внести вклад в такое урегулирование, по-прежнему настроена на предоставление помощи растущему числу нуждающихся афганцев".

По словам представителя организации, многие афганцы прибывают в Кабул и другие крупные города в поисках убежища. "В результате конфликта оказались перемещенными около 390 тыс. человек. Гуманитарные организации продолжают работать в Афганистане, межструктурная оценка ситуации на земле продолжается, она сфокусирована на вопросе перемещенных лиц, гендерной сфере, - отметил он. - <...> Гуманитарное сообщество - ООН и неправительственные организации - остается приверженным оказанию помощи населению Афганистана, но ситуация с безопасностью в высокой степени сложная и очень тревожная".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
РФ выделит Таджикистану более $1 млн на строительство погранзаставы на границе с Афганистаном
РФ выделит Таджикистану более $1 млн на строительство погранзаставы на границе с Афганистаном
В будущем ЦА может стать важнейшим мировым торговым хабом - Президент Кыргызстана
В будущем ЦА может стать важнейшим мировым торговым хабом - Президент Кыргызстана
Страны ЦА создадут совместный совет промышленников
Страны ЦА создадут совместный совет промышленников
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Казахстана совершит государственный визит в Республику Корея Казахстан 23:33
В Азербайджане объявлены результаты экзаменов, проведенных 11 августа Общество 23:33
В Азербайджане объявлены результаты конкурса на плановые места в магистратуру Общество 23:17
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Атлантическом океане Другие страны 23:14
Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Афганистане Другие страны 23:00
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу – Минобороны Политика 22:35
В результате наводнений в Турции погибли 17 человек - Эрдоган Турция 22:09
В Азербайджане платежи иностранцев посредством банковских карт выросли более чем вдвое Финансы 22:07
Лига конференций: «Карабах» победил AEL и вышел в плей-офф Общество 22:06
США приветствуют позицию Азербайджана в отношении домашнего насилия Общество 21:48
400 промышленных предприятий возобновили производство в Иране с середины марта Экономика 21:42
Туркменистан провёл конференцию по многостороннему партнёрству на Каспии Туркменистан 21:21
Ромелу Лукаку второй раз перешел в "Челси" Спорт 21:18
С сентября в Грузии некоторые учреждения могут допускать только вакцинированных граждан или граждан с отрицательным результатом теста Грузия 21:16
Армения должна отказаться от деструктивной позиции в вопросе определения границ – азербайджанский депутат Политика 20:49
В Турции заявили, что взяли под контроль все лесные пожары в стране Турция 20:43
Музыка для всех – в Баку рассказали, как расширить кругозор (ФОТО) Культура 18:47
Подразделения МЧС Азербайджана продолжают борьбу с лесными пожарами в Турции и в ночное время (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 18:17
Филиал российской компании в Туркменистане объявил тендер на ремонт труб Тендеры 18:08
Власти Грузии объявили о введении новых ограничений в связи с COVID-19 Грузия 18:06
Российский Оренбург многократно увеличил экспорт продукции в Азербайджан Экономика 18:02
Определен размер денежного вознаграждения Национального олимпийского комитета Азербайджана для призеров Олимпиады в Токио и их тренеров Политика 17:57
Сборы по добровольному страхованию ответственности работодателя в Азербайджане выросли за год Финансы 17:53
В крупнейшем порту Грузии наблюдается снижение грузооборота Бизнес 17:50
Вырос товарооборот России с Азербайджаном Бизнес 17:44
Туркменское агентство продлевает тендер на строительство аэропорта Тендеры 17:44
Вакцинация от COVID-19 не рекомендуется больным с острой почечной недостаточностью - азербайджанский врач Общество 17:39
12-ая Министерская конференция ВТО пройдет под председательством Казахстана Казахстан 17:38
Завод традиционных вин в Кахетии завершил прошлый год с убытком Бизнес 17:36
В I полугодии 2021 г. экспорт ненефтяной продукции Азербайджана в Италию превысил 35% от всего объема Экономика 17:10
Ряд принявших участие в Олимпиаде в Токио азербайджанских спортсменов и их тренеры награждены орденами и медалями Политика 17:07
Пять тренеров Национальной олимпийской команды Азербайджана награждены "Почетным дипломом Президента" - Распоряжение Политика 16:57
Определились размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Олимпиаде в Токио Политика 16:51
Ненефтяные доходы госбюджета Азербайджана выросли в I полугодии Финансы 16:47
Наибольший вред от коронавируса – возникновение острой почечной недостаточности – азербайджанский врач Общество 16:47
В Азербайджане создается Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства – Указ Политика 16:34
В Баку проходит заключительная конференция по планированию международных учений Üç Qardaş - 2021 Политика 16:23
В Азербайджане проведена встреча с молодежью на тему «Постпандемические реалии и молодые предприниматели: текущая ситуация и перспективы» (ФОТО) Экономика 16:14
Международному аэропорту в Гяндже присвоен новый код IATA Транспорт 16:12
Создается временный реестр построек на освобожденных территориях Азербайджана – Указ Политика 16:10
Азербайджанский Джиртдан стал героем "Машиных сказок" в России (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 16:10
Иран наращивает импорт турецкой стали Турция 15:58
ОПЕК снизила прогнозы по добыче жидких углеводородов в Азербайджане Энергетика 15:56
Региональные подразделения налоговых органов Азербайджана перевыполнили прогноз на 19,1% Финансы 15:51
В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 15:38
МИД Азербайджана ответил на заявление армянской стороны Политика 15:32
«Уральские авиалинии» начнут летать из Перми в Азербайджан Транспорт 15:27
На страховом рынке Азербайджана зафиксирован рост сборов по ОСАГО Финансы 15:25
В Азербайджане сняли фильм "Если я забуду тебя, о Иерусалим" Культура 15:18
МЭА снизило прогноз по нефтедобыче в Азербайджане на 2021 г. Энергетика 15:16
В Азербайджане обе дозы вакцины от коронавируса получили более 2,3 млн человек Общество 15:15
В Азербайджане число инфицированных коронавирусом за сутки превысило 2500 Общество 15:08
Дашогузская хлопкопрядильная фабрика Туркменистана назвала объемы производства пряжи Бизнес 15:08
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил Олжасу Сулейменову книгу под названием «Карабах до и после оккупации» Политика 15:06
В грузинском муниципалитете открылась новая животноводческая ферма Бизнес 15:05
Диверсификация в сфере возобновляемой энергетики является ключевой целью для Грузии - Ener-t Энергетика 15:03
Армения ставит под угрозу жизни мирных жителей приграничных территорий Азербайджана - омбудсмен Политика 14:58
МЭА оценило соблюдение Азербайджаном соглашения ОПЕК+ Энергетика 14:49
В Грузии запущен новый портал для инфицированных коронавирусом Грузия 14:48
В Азербайджане число операций по p2p выросло до нескольких миллионов благодаря кампании E-PUL и MasterCard Экономика 14:37
В Туркменистане работают над вопросами рационального использования воды в хлопковой отрасли Бизнес 14:31
USAID реализует новую пятилетнюю энергетическую программу по Грузии Энергетика 14:22
Президент Ильхам Алиев принял выдающегося казахского поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:08
Россия и Узбекистан запустят особые скорые поезда для перевозки сельхозпродукции Бизнес 13:54
Завтра в Баку будет до 40 градусов тепла Общество 13:44
В Баку содержание пыли в воздухе в разы превышает норму Общество 13:13
Спрос банков Азербайджана на валюту увеличился Финансы 13:08
Всемирно известные врачи проведут в Баку обследование участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 12:58
USAID оказывает поддержку Грузии в развитии энергосектора Энергетика 12:51
Доля промышленности в ВВП Азербайджана выросла с начала года Бизнес 12:48
Названо положительное сальдо торгового баланса Азербайджана в I полугодии Экономика 12:37
В Азербайджане создаются новые экотуристические маршруты Экономика 12:36
Госкомстат обнародовал рост ВВП Азербайджана с начала года Финансы 12:21
Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на четверть Экономика 12:05
Уранодобывающая компания Казахстана закупит компрессорную установку Тендеры 12:03
Турция сократила экспорт готовой одежды в Иран Турция 12:02
Работа предпринимателей на освобожденных территориях Азербайджана станет основным направлением деятельности Агентства по развитию МСБ (ФОТО) Бизнес 11:54
Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри Сараевского кинофестиваля Культура 11:46
Названы сроки завершения строительства железной дороги, соединяющей три провинции в Турции (Эксклюзив) Турция 11:43
Концепция Алятской СЭЗ основывается на мировой практике и высоких технологиях Экономика 11:26
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Хайдарпаша и украинским Черноморском Турция 11:22
SOCAR возобновила поставки нефтепродуктов производства «Роснефти» Энергетика 11:20
ЕАБР выразил готовность в реализации Национальной товаропроводящей сети Казахстан 11:12
В Кыргызстане с 1 октября планируют увеличить пенсии Кыргызстан 11:04
Названы данные по внешнеторговому обороту Узбекистана с Азербайджаном в 2021 г. Экономика 11:02
РФ выделит Таджикистану более $1 млн на строительство погранзаставы на границе с Афганистаном Таджикистан 11:00
Крупные предприятия Узбекистана наращивают добычу угля Бизнес 10:59
Стоимость азербайджанской нефти превышает $70 за баррель Финансы 10:53
Российский банк о влиянии монетарных факторов на инфляцию в Азербайджане во II полугодии Финансы 10:25
На западе Туркменистана сдано в эксплуатацию новое водохранилище Строительство 10:17
Названы данные по перевозкам автомобилей между портами Мерсин и Хайфа Турция 10:04
В Азербайджане существенно выросло кредитование строительного сектора Финансы 09:56
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии – минобороны Политика 09:44
Казахстанское угледобывающее предприятие закупит сварочные электроды Тендеры 09:39
Названы факторы, повлиявшие на объем валютных активов Национального фонда Казахстана Казахстан 09:30
Михаил Гусман о Нарухито — императоре Японии в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) Другие страны 09:26
Для хранения вакцин, используемых в Азербайджане, созданы все условия, соответствующие инструкциям производителя - замминистра (ФОТО) Общество 09:16
Центробанк Китая выпустит коллекционные монеты к 70-летию включения Тибета в состав КНР Другие страны 08:57
Власти Канады разрабатывают удостоверение вакцинации для поездок по стране и за рубеж Другие страны 08:42
Минздрав Бразилии намерен до конца года отменить требование ноcить маски Другие страны 08:24
Все новости