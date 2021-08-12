Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш глубоко обеспокоен развитием событий в Афганистане, боями в Герате и Кандагаре. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен развитием событий в Афганистане, включая последние бои в Герате и Кандагаре. Мы особенно обеспокоены тем, что бои переходят в городские районы, что потенциально несет ущерб для гражданских лиц", - сказал он.

"Мы надеемся, что консультации в Дохе на этой неделе между представителями властей Афганистана и движением "Талибан", а также с участием региональных и международных эмиссаров восстановят путь к переговорному решению конфликта, - отметил Дюжаррик. - ООН готова внести вклад в такое урегулирование, по-прежнему настроена на предоставление помощи растущему числу нуждающихся афганцев".

По словам представителя организации, многие афганцы прибывают в Кабул и другие крупные города в поисках убежища. "В результате конфликта оказались перемещенными около 390 тыс. человек. Гуманитарные организации продолжают работать в Афганистане, межструктурная оценка ситуации на земле продолжается, она сфокусирована на вопросе перемещенных лиц, гендерной сфере, - отметил он. - <...> Гуманитарное сообщество - ООН и неправительственные организации - остается приверженным оказанию помощи населению Афганистана, но ситуация с безопасностью в высокой степени сложная и очень тревожная".