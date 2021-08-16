Более 20 человек пострадали при взрыве газа в Мехико

По меньшей мере 22 человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Мехико в понедельник. Об этом сообщила глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Причиной взрыва стала утечка газа, 22 человека ранены, четверо из которых направлены в больницы", - написала она в Twitter. В настоящий момент на месте взрыва работают экстренные службы. О погибших не сообщается.