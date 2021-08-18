В Буркина-Фасо боевики убили 47 человек
По меньшей мере 47 человек, включая 14 военнослужащих, погибли в среду на севере Буркина-Фасо в столкновении с боевиками, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Боевики устроили засаду в регионе Сахель. В результате боя погибли 14 военнослужащих, три ополченца и 30 гражданских лиц. Правительственным силам удалось ликвидировать 16 боевиков.
В район направлены дополнительные армейские части. Начато расследование случившегося.
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