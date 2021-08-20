Гутерреш заявил, что мандат присутствия ООН в Афганистане может быть изменен

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не исключил, что мандат миссии ООН в Афганистане может быть изменен в зависимости от ситуации в стране после прихода к власти движения "Талибан", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если ситуация будет развиваться в неверном направлении, нам придется изучить возможность адаптации мандата", - сказал он.

Гутерреш при этом добавил, что если удастся добиться формирования инклюзивного правительства, а также если талибы позволят провести эвакуацию желающих уехать из Кабула и не допустят возвращения террористических группировок в Афганистан, мандат миссии ООН может быть продлен на благоприятных условиях.

Присутствие ООН в стране с гуманитарными целями означает выделение средств на выполнение стоящих организацией задач.