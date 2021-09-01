Пеле успокоил поклонников в связи с плановой госпитализацией

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле госпитализирован для прохождения обследования в частную клинику в Сан-Паулу. Как уточнил "король футбола", процедуры носят плановый характер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Народ, я не падал в обморок, и мое здоровье в полном порядке. Пройду плановое обследование, которое не удалось провести раньше из-за пандемии", - написал он в Twitter. "Передайте, что в это воскресенье играть не буду!" - добавил экс-форвард, отметивший в минувшем году восьмидесятилетний юбилей.

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.