Зеленский заявил, что Байден поддержал Украину в вопросе предоставления ей членства в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что американский лидер Джо Байден лично поддерживает Украину в вопросе о возможности вступления ее в НАТО. Об этом украинский лидер заявил по итогам переговоров с президентом США, общаясь с журналистами. Трансляцию вел телеканал "Украина-24", передает Tend со ссылкой на ТАСС.

"Говорили много о НАТО - о месте, роли, и где Украина в этом альянсе. <...> Я слышал, что президент [США Джо Байден] лично поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО, но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать", - отметил Зеленский.