В Доминикане выявили случаи заражения штаммом коронавируса "мю"

Несколько случаев заражения штаммом коронавируса B.1.621, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в свой мониторинговый список в качестве "варианта, вызывающего интерес" (VOI), обозначив буквой греческого алфавита "мю", были выявлены в Доминиканской Республике этим летом. Об этом в среду сообщает местная газета Listín Diario со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что с мая случаи инфицирования штаммом были выявлены в столичном регионе Санто-Доминго, а также в городах Бахоруко, Бараона и Асуа в южной части страны. О количестве заразившихся на сообщается.

Штаммы группы VOI, как отмечают в ВОЗ, представляют собой варианты коронавируса SARS-CoV-2, имеющие "генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействие иммунитета, а также избегать диагностики и терапии".