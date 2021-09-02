Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Афганистане

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в четверг на территории Афганистана недалеко от границы с Таджикистаном. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 58 км к северо-западу от города Файзабад (население - около 44,4 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.