В начале октября Австралия проведет испытания электронных паспортов вакцинации

Паспорта вакцинации появятся в Австралии к октябрю текущего года и будут опробованы в Сиднее. Об этом в среду сообщил министр социальных служб штата Новый Южный Уэльс Виктор Доминелло, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам главы ведомства, первыми паспорт вакцинации смогут опробовать жители крупнейшего города страны Сиднея уже в начале октября 2021 года. "К этому времени штат достигнет 70-процентного показателя вакцинации, и мы сможем начать двухнедельный пилотный проект в течение первых недель октября", - сказал Доминелло в интервью радиостанции 2GB.

Как ожидается, с начала следующего месяца для полностью вакцинированных жителей мегаполиса откроются пабы, кафе и рестораны, работа которых была прекращена в начале июля из-за вспышки коронавируса. Паспорт вакцинации будет храниться в электронном виде на портале госуслуг Service NSW и предъявить его нужно будет при входе в ресторан или бар. Если первые испытания паспорта будут удачными, с середины октября услуга будет доступна всем жителям штата Новый Южный Уэльс.

К настоящему моменту порядка 5 млн жителей штата Новый Южный Уэльс (74,8%) сделали первую прививку против коронавируса, обе дозы вакцины получили более 2,7 млн (42%). Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян заявила, что после полной иммунизации 70% взрослого населения региона санитарные ограничения, введенные 22 июня, будут поэтапно отменяться для вакцинированных граждан. Власти планируют достичь этого показателя не позднее середины октября.

Эпидемическая обстановка в Австралии остается благополучной, однако в трех регионах страны - штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также на Австралийской столичной территории - зафиксированы вспышки дельта-штамма коронавируса. Наиболее сложная ситуация в Сиднее, где за минувшие сутки врачи выявили более 1,4 тыс. заболевших COVID-19 и зарегистрировали девять смертей, связанных с этим заболеванием. Город закрыт на карантин, его жителям запрещено покидать пределы своих районов и выходить из дома без уважительных причин.

По данным федерального министерства здравоохранения, с 25 января 2020 года в стране выявили 66,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее количество смертей, связанных с инфекцией, достигло 1 063. В больницах страны остаются 1 282 заразившихся, 229 из них - в реанимации.