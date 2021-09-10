Лукашенко назвал переговоры с Путиным честными и конструктивными

Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам состоявшейся в четверг встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что переговоры были предельно честными и носили конструктивный характер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хочу поблагодарить моего коллегу, президента России, за тот прием, который был оказан сегодня нашей делегации, а также предельно честный, открытый и конструктивный характер сегодняшней встречи", - сказал он.

Говоря о согласовании двусторонних дорожных карт сотрудничества, Лукашенко напомнил, что эта работа началась более трех лет назад. "Мы действительно реагировали на те замечания, претензии и критику, которая раздавалась в России и Беларуси", - отметил он.

Путин в свою очередь сообщил по итогам переговоров, что Москва и Минск согласовали все 28 союзных программ двух государств.