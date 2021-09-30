Аэропорт Кабула готовится к возобновлению регулярного авиасообщения

Технические сотрудники кабульского аэропорта вместе с инженерами из Катара и Турции смогли решить остававшиеся проблемы, препятствующие функционированию воздушной гавани. Об этом сообщили ТАСС источники в структурах гражданской авиации, передает Trend.

"Власти страны в самое ближайшее время надеются восстановить все ранее осуществлявшиеся рейсы, в том числе из других стран, чтобы справиться с проблемой пассажиропотока", - подтвердил один из собеседников. Афганское Агентство гражданской авиации заявило в свою очередь, что аэропорт в Кабуле "готов принимать и отправлять внутренние и международные коммерческие и некоммерческие рейсы".

По сведению ТАСС, на данный момент уже выполняются внутренние перелеты в Кандагар, Мазари-Шариф и Герат, международные представляют собой пока лишь чартеры для эвакуации иностранцев и их коллег из Афганистана. Кроме того, в настоящее время через кабульский аэропорт осуществляются поставки гуманитарных грузов. Несмотря на то что некоторые частные компании имеют соответствующее разрешение - в частности афганская Kam Air, пакистанская PIA ("Пакистанские международные авиалинии"), - пока они рейсов не выполняют.

Хотя представители аэропорта и не стали уточнять, кто именно обеспечивает безопасность объекта, один из сотрудников службы безопасности сообщил корреспонденту ТАСС, что на этот счет "было достигнуто соглашение с катарской стороной". Катар в свою очередь заявил о том, что не готов взять на себя ответственность за кабульский аэропорт до тех пор, пока не будет достигнуто соответствующее соглашение с представителями "Талибана".

На текущий момент батальон талибов "Бадри-313" и работавшие и ранее технические сотрудники аэропорта (и мужчины, и женщины) обеспечивают функционирование аэропорта, сообщают источники.