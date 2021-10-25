Alibaba планирует строительство собственной "облачной фермы" в Израиле

Китайская интернет-корпорация Alibaba планирует строительство в Израиле собственной "облачной фермы" в рамках платформы Alibaba Cloud, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Экономическая целесообразность данного шага проверялась еще несколько лет назад, однако пандемия коронавируса привела к замораживанию планов.

Согласно изданию, Alibaba ориентируется на частных клиентов, работающих с Дальним Востоком и Юго-Восточной Азией. С момента принятия окончательного решения работы по строительству фермы планируется завершить в течение 18 месяцев.

Фактически Alibaba станет последним глобальным игроком на рынке "облачных платформ", который откроет свою платформу в Израиле. Oracle уже открыл один центр и планирует второй, Microsoft и Google откроют свои центры в 2022 году, а Amazon – в 2023 году.