При нападении мужчины в поезде в Токио пострадали 15 человек
В Токио не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде. Об этом сообщает агентство «Киодо», передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Уточняется, что инцидент произошел на одной из линий железнодорожной компании Keio. Нападавший был вооружен ножом, он также разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее.
В настоящий момент злоумышленник задержан, он не оказывал сопротивления полицейским. Причины нападения пока не называются.
Ранее сообщалось о серии нападений мужчины с мачете на прохожих в Канаде. В результате троих пострадавших доставили в больницу, двух из них были проведены операции, четвертому помощь медиков не понадобилась.
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