Рейтинг лидера Южной Кореи упал до самого низкого с апреля показателя

Уровень одобрения политики президента Республики Корея Мун Чжэ Ина упал до самого низкого за полгода уровня. Об этом в понедельник свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим бюро Realmeter в период с 1 по 5 ноября среди 2,5 тыс. совершеннолетних граждан страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, рейтинг главы государства составил 34,2%, что на 4,5 п. п. меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель с апреля нынешнего года, когда уровень поддержки Мун Чжэ Ина опускался до минимальных с момента его прихода к власти 33%.

В то же время отмечается рост популярности основной оппозиционной партии "Гражданская сила", о поддержке которой заявили 46% опрошенных - на 3,4 п. п. больше, чем на предшествующей неделе. По мнению аналитиков, этот факт объясняется тем, что 5 ноября партия объявила о выдвижении экс-генпрокурора Юн Сок Ёля своим единым кандидатом на предстоящих 9 марта 2022 года президентских выборах.

Уровень поддержки правящей Демократической партии "Тобуро" за неделю упал на 4 п. п., составив рекордно низкие 25,9%.