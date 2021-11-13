Лукашенко назвал отказ от импортных продуктов путем к долголетию

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал занятия спортом и отказ от импортных продуктов путем к долголетию. Своими размышлениями он поделился в беседе с журналом «Национальная оборона», передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Белорусский лидер заявил, что никогда не болел. Он вырос в деревне, и этот образ жизни сказался впоследствии на его здоровье в положительном ключе. В детстве Лукашенко закалялся и ходил босиком по снегу.

«В школе учился, бегал на речку до морозов, пока льдом не покроется, пробегусь сначала босиком, когда подмораживало, уже одевал кеды. Бежал на эту речку, окунался там», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что сейчас играет в хоккей. Кроме этого, президент два часа ежедневно занимается физической активностью, в том числе рубит дрова.

Лукашенко заметил, что необходимо питаться отечественными продуктами и есть только белорусскую картошку.