Взрыв прогремел на военной базе в Канаде
Не менее двух человек пострадали в результате взрыва на базе "Комокс" Вооруженных сил Канады на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия). Об этом сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, вероятнее всего, это был взрыв газа в заброшенном здании казарм, которое находится на ремонте. Произошло частичное обрушение постройки.
На месте находятся машины скорой помощи и пожарные. Других подробностей пока не поступало.
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