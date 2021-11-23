В Болгарии в аварии с туристическим автобусом погибли 45 человек

Туристический автобус из Северной Македонии попал во вторник в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" в Болгарии. Как сообщает агентство БГНЕС с места событий, инцидент произошел около 03:00, на месте происшествия погибли 45 человек, в том числе 12 детей, всего в автобусе находились 52 человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнил начальник пожарной охраны Николай Николов, происшествие произошло на 31-м километре автомагистрали "Струма", когда после ДТП туристический автобус из Северной Македонии, в котором находились 52 человека, загорелся.

На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.